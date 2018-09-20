«Команда змін» Вишнівецької ОТГ переймала досвід у Польщі

Упродовж свого перебування у Польщі учасники ознайомилися з роботою Туристичного Кластера міста Перемишль (Klaster Turystyczny w Przemyślu), коворкінг-центру (Itechcloud COWО), регіональної асоціації гмін (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski та Związek Gmin Dorzecza Wisłoki). Тамтешні асоціації реалізували величезну кількість інфраструктурних проектів, такі як ремонти доріг, водопостачання, проведення каналізацій тощо, які презентували гостям.

Також в рамках візиту керівництво Вишнівецької громади відвідали місцеве співтовариство (Gmina Zabierzów), Технологічний парк Кракова (Krakowski Park Technologiczny) як приклад успішного менеджменту та правильно визначеного напрямку розвитку. Окрім цього, учасники поїздки мали можливість побувати в багатьох історичних місцях Кракова та навколишніх міст і ознайомитися з туристичною інфраструктурою країни.

– Спершу відвідали коворкінг-центр Itechcloud COWО, який започаткували вихідці з Тернополя. Обговорили проблемні питання, пов’язані з написанням проектів, можливостями громадських організацій та відмінності між українським і польським досвідом розвитку громадянського суспільства. Надзвичайно сподобався візит в Gmina Zabierzow, де вдалося вивчити досвід досить успішної польської гміни. Висновок для себе – потрібно правильно та системно будувати промоцію громади. Відрізняється система управління та інструменти участі громадян тим, що у них двічі на рік відбуваються наради з питань громадського бюджету, – поділився заступник селищного голови Сергій Волохатий.

У ході зустрічей було запрошено керівництво Gmina Zabierzow відвідати Вишнівецьку ОТГ для налагодження подальшої співпраці.

– Велика увага приділяється співпраці із громадськими організаціями, і це дає свої результати. Роблю ще один висновок Вишнівецька об’єднана територіальна громада – на правильному шляху. Вразив Krakowski Park Technologiczny, де працює більше 60 компаній у напрямку розвитку ІТ-технологій. Це означає, що в кожної громади свій рецепт успіху, головне його віднайти та правильно приготувати свій унікальний продукт. Вірю, що в нас все буде добре, адже ми працюємо над цим разом! Освітньо-аналітичний центр розвитку громад дякую за те, що ви робите для розвитку громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, – підсумував заступник.

Для довідки: Проект «Школа локальної демократії» реалізовують громадська організація Освітньо- аналітичний центр розвитку громад спільно з Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України, Klaster Zrównoważona Infrastruktura (Кластер Збалансованої Інфраструктури) за підтримки фонду NED.