Команда Креатор-Буд стала чемпіоном України 2017 у лізі Silver серед будівельників України

27/03/2017 0
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Кубок переможця, медалі, відзнаки та пам’ятні нагороди поповнили скарбницю відомої на Тернопільщині та в Україні футбольної команди Креатор-Буд. Протягом двох днів у Києві  25-го та 26-го березня  проходив  VII Відкритий весняний кубок будівельників України ФАБУ з міні-футболу серед будівельних організацій України. Всього у всеукраїнському чемпіонаті взяли участь 24 команди.  Легендарна  Команда Креатор-Буд  стала  єдиною , яка представила Західну Україну  на весняному кубку, за що і отримала додатковий подарунок у вигляді золотого кросівка.

Президент  футбольного клубу «Креатор-Буд», граючий нападник команди  Ігор Гуда гордиться своєю командою і не зважаючи на складні економічні часи в Україні уже 9-тий рік поспіль підтримує команду,  яка достойно  представляє Тернопільську область на всеукраїнському рівні.

Нагадаємо,  футбольну команда «Креатор-Буд».була створена у 2008-му році  і є багаторазовим чемпіоном Тернополя та області серед любительських команд,  володарем суперкубка області з футболу, володарем Кубка України та фіналістом супер кубка України 2015 р. серед команд-ветеранів, учасником чемпіонату світу 2015-го року серед команд  діаспори.

Головний тренер команди «Креатор-Буд» Віталій Гоцалюк, який сьогодні вранці приїхав з Києва, розповів, –  ігри були напружені, суперники сильні, але вдалось здобути перемогу, залишивши позаду дві команди . Команда із Житомира стала другою у лізі Silver, а футболісти з Кривого Рогу взяли бронзу.

Юрій Беркита з команди Креатор-Буд став кращим бомбардиром чемпіонату України серед будівельних команд.

На разі, фаворити Тернопільщини, футболісти Креатор-Буду готуються до чемпіонату України серед ветеранів, який проходитиме у травні-червні цього року. Вітаємо команду «Креатор-Буд» з перемогою і бажаємо подальших успіхів та перемог.

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