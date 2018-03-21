Колишня тернополянка потрапила до числа найкрасивіших українок Канади
Ще 12 років тому тернополянка Софія Дичковська переїхала з сім’єю в Канаду. Нині дівчині – 21 рік та вона вже встигла стати обличчям Дня Вишиванки 2018 року.
Зараз Софія бере участь у конкурсі Міс Українська Канада, пише Терен.
– Як трапилося, що ти переїхала у Канаду жити?
– У 2006 році, моя сім’я мігрувала жити в Канаду.
– Розкажи трішки про себе, що любиш, чим займаєшся?
– Зараз я навчаюсь на 4-му курсі в коледжі. В червні уже отримаю диплом бакалавра з комерції. Змалку я захоплююсь співом і музикою, і весь свій вільний час займаюсь саме цим. У Торонто я багато всього роблю для української громади, особливо займаюся організацією українських святкувань та забав з «Mega Zabava». Заме завдяки цьому мене багато людей впізнає. Також, я учасниця групи «We Love UA Mega Organizers» і співаю в молодіжному ансамблі «Пролісок». Іноді, на вихідних я співаю в Українському ресторані «Lviv Caste». Окрім того, нещодавно я стала Обличчям Дня Вишиванки 2018 року. Також, я є однією із фіналісток конкурсу Міс Українська Канада.
– Чому вирішила брати участь у конкурсі Міс Українська Канада? Чи є у тебе вже досвід у подібних конкурсах краси?
– Насправді це не зовсім конкурс краси, це конкурс української культури і таланту. Я вирішила взяти участь, адже в мене є мета — стати прикладом для наслідування та віддушиною для дітей, які зазнали психологічного насильства. Коли я приїхала в Канаду, мене не прийняли мої однолітки. Після мого виступу на шоу талантів у школі, на мене тикали пальцями і сміялися. Я на довгий період часу закинула свої таланти, тому що я не хотіла відрізнятися від інших та привертати своїм співом до себе увагу. На сьогоднішній день, я повернулася сильнішою і цілеспрямованою. Тож хочу поділитися своєю історією і своїм досвідом, що б жодна дитина не покидала свої здібності.
– Коли відбудеться фінал конкурсу?
– Фінал відбудеться 15 липня 2018 року у Living Arts Centre у Mississauga.
– Хто ще приймає участь у цьому конкурс?
– Із 80+ заявок обрали 17 фіналісток. У конкурсі приймають участь 16 інших дівчат зі всієї Канади. Цього року є дівчатка з провінцій: Британської Колумбії, Манітоби, Альберти, та Саскачевану.
– Де можна знайти новини що до конкурсу та купити білети на фінальне шоу?
– Усі новини про конкурсанток цього року можна знайти на офіційній сторінці Miss Ukrainian Canada у Facebook .
– Твій життєвий девіз?
– Мій девіз «Маленькі кроки до великих мрій».
– Чи можеш дати декілька порад дівчаткам, які також хочуть взяти участь у подібних конкурсах, проте не наважуються?
– Дівчатка, які навіть на хвилинку задумуються про участь у любому конкурсі, я раджу вам вийти із зони комфорту і спробувати себе. Вкладайте усі свої зусилля в будь-яку справу, адже не знати, які двері можуть відкритися для вас під час цього. Найголовніше – це те, що потрібно займатися тим, що подобається і пам’ятайте: навіть якщо ви не виграєте, ви нічого не втрачаєте. Будь-який конкурс подарує цінний досвід. Вірте в свої сили і реалізуте себе в своїй справі.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...