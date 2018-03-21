Колишня тернополянка потрапила до числа найкрасивіших українок Канади

21/03/2018 Розмір тексту:

Ще 12 років тому тернополянка Софія Дичковська переїхала з сім’єю в Канаду. Нині дівчині – 21 рік та вона вже встигла стати обличчям Дня Вишиванки 2018 року.

Зараз Софія бере участь у конкурсі Міс Українська Канада, пише Терен.

– Як трапилося, що ти переїхала у Канаду жити?

– У 2006 році, моя сім’я мігрувала жити в Канаду.

– Розкажи трішки про себе, що любиш, чим займаєшся?

– Зараз я навчаюсь на 4-му курсі в коледжі. В червні уже отримаю диплом бакалавра з комерції. Змалку я захоплююсь співом і музикою, і весь свій вільний час займаюсь саме цим. У Торонто я багато всього роблю для української громади, особливо займаюся організацією українських святкувань та забав з «Mega Zabava». Заме завдяки цьому мене багато людей впізнає. Також, я учасниця групи «We Love UA Mega Organizers» і співаю в молодіжному ансамблі «Пролісок». Іноді, на вихідних я співаю в Українському ресторані «Lviv Caste». Окрім того, нещодавно я стала Обличчям Дня Вишиванки 2018 року. Також, я є однією із фіналісток конкурсу Міс Українська Канада.

– Чому вирішила брати участь у конкурсі Міс Українська Канада? Чи є у тебе вже досвід у подібних конкурсах краси?

– Насправді це не зовсім конкурс краси, це конкурс української культури і таланту. Я вирішила взяти участь, адже в мене є мета — стати прикладом для наслідування та віддушиною для дітей, які зазнали психологічного насильства. Коли я приїхала в Канаду, мене не прийняли мої однолітки. Після мого виступу на шоу талантів у школі, на мене тикали пальцями і сміялися. Я на довгий період часу закинула свої таланти, тому що я не хотіла відрізнятися від інших та привертати своїм співом до себе увагу. На сьогоднішній день, я повернулася сильнішою і цілеспрямованою. Тож хочу поділитися своєю історією і своїм досвідом, що б жодна дитина не покидала свої здібності.

– Коли відбудеться фінал конкурсу?

– Фінал відбудеться 15 липня 2018 року у Living Arts Centre у Mississauga.

– Хто ще приймає участь у цьому конкурс?

– Із 80+ заявок обрали 17 фіналісток. У конкурсі приймають участь 16 інших дівчат зі всієї Канади. Цього року є дівчатка з провінцій: Британської Колумбії, Манітоби, Альберти, та Саскачевану.

– Де можна знайти новини що до конкурсу та купити білети на фінальне шоу?

– Усі новини про конкурсанток цього року можна знайти на офіційній сторінці Miss Ukrainian Canada у Facebook .

– Твій життєвий девіз?

– Мій девіз «Маленькі кроки до великих мрій».

– Чи можеш дати декілька порад дівчаткам, які також хочуть взяти участь у подібних конкурсах, проте не наважуються?

– Дівчатка, які навіть на хвилинку задумуються про участь у любому конкурсі, я раджу вам вийти із зони комфорту і спробувати себе. Вкладайте усі свої зусилля в будь-яку справу, адже не знати, які двері можуть відкритися для вас під час цього. Найголовніше – це те, що потрібно займатися тим, що подобається і пам’ятайте: навіть якщо ви не виграєте, ви нічого не втрачаєте. Будь-який конкурс подарує цінний досвід. Вірте в свої сили і реалізуте себе в своїй справі.