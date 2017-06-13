Колишнього поліцейського з Тернопільщини можуть посадити через декларацію

13/06/2017 Розмір тексту:

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження щодо колишнього працівника поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (Умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що колишній поліцейський Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області був звільнений з правоохоронного органу в квітні 2016 року, проте до цього часу, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» не подав е-декларацію.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі прокуратури Тернопільської області.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає відповідальність у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.