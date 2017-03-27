Колишнього начальника тернопільської міліції спіймали п’яним за кермом?

27/03/2017 Розмір тексту:

Екс-начальника тернопільського міськвідділу поліції, а перед тим заступника начальника ДАІ області Олега Турлая затримали патрульні поліцейські сьогодні, 27 березня вночі.

Чоловіка підозрюють у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє “20 хвилин“.

Сьогодні вночі 3-тя рота Управління патрульної поліції Тернополя затримала за підозрою в керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння колишнього очільника тернопільського міськвідділу поліції, а також ДАІ, – повідомив на власній сторінці у «Фейсбук» тернополянин Андрій Деркач. – Суд вирішить всі обставини цієї справи!

За інформацією конфіденційного джерела, наближеного до правоохоронних органів, мова йде саме про Олега Турлая.

Нагадаємо, він був заступником начальника управління ДАІ в області. Перед самою атестацією його призначили керівником тернопільського міськвідділу поліції. Атестацію правоохоронець не пройшов, проте через суд намагався відновитись на посаді.

Суд першої інстанції Олег Турлай програв і подав апеляцію. За кілька днів в апеляційному суді Львова мало відбутись слухання.

Як повідомляє “20 хвилин“, затримали екс-очільника міськвідділу поліції у Центрі, на вул. Січових стрільців, близько 4 ранку за порушення правил дорожнього руху. Коли у копів виникли підозри, що екс-міліціонер перебуває у стані алкогольного сп’яніння, запропонували йому пройти освідчення. Той відмовлявся і навіть тікав. Врешті офіційно оформили його відмову від проходження освідчення на вміст алкоголю у крові – і за допомогою «Драгера», і в медзакладі.

На місце викликали інспекцію з особового складу.