Колишнього начальника обласної міліції спіймали п’яним за кермом?

Як повідомляє сайт Тернополяни, подія відбулася 26 березня цього року о 2-й ночі. Колишній правоохоронець, який, як стверджує видання, ледь зв’язував склади слів, відмовився проходити тест на вміст алкоголю у крові.

Варто зауважити, що патрульні зупинили автомобіль «Фольксваген Пассат» неподалік будинку, в якому живе Василь Облещук.

Після складання протоколу поліцейськими колишній начальник відмовився проходити драг-тест, і великими літерами у протоколі написав «БУДУ ПОЯСНЮВАТИ СВІЙ СТАН У СУДІ!».

21 квітня має відбутися перше судове засідання стосовно пана Василя.

Правоохоронці зафіксували порушення правил частиною 2 Статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Зі складеного протоколу виходить, що пана Облещука зупинили у стані алкогольного сп’яніння уже не вперше. Санкція за таке порушення тягне за собою штраф у більше як 20 тисяч гривень та позбавлення права кермування терміном на три роки.

Розглядати справу Василя Облещука буде суддя Тернопільського міськрайонного суду Позняк Василь Михайлович. Перше засідання заплановане на 21 квітня.