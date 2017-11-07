Колишнього люстратора знову позбавили хлібної посади?

07/11/2017 0
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Віктора Мартинюка відсторонено від виконання обов’язків  начальника управління Держгеокадастру в Тернопільській області.

Наразі цю подію пояснюють тотальною перевіркою діяльності усіх управлінь Держгеокадастру, яка проводиться за ініціативою Володимира Гройсмана.

Однак у нашій країні нічого випадкового не буває. До слова, нагадаємо, що посаду першого заступника начальника управління Держгеокпдастру займає Віктор Білецький, якого пов’язують із заступником голови ОДА Ігорем Вонсом, а місце ще одного заступника тимчасово обійняв депутат Тернопільської міської ради від партії Ляшка Тарас Серетний.

Цікаво, що це не перший випадок в короткій чиновницькій кар’єрі Віктора Мартинюка, коли його позбавляють “хлібного” місця.  У 2015 році  колишнього люстратора було усунуто з посади начальника обласного управління Держкомзему.

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