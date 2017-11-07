Колишнього люстратора знову позбавили хлібної посади?

07/11/2017 Розмір тексту:

Віктора Мартинюка відсторонено від виконання обов’язків начальника управління Держгеокадастру в Тернопільській області.

Наразі цю подію пояснюють тотальною перевіркою діяльності усіх управлінь Держгеокадастру, яка проводиться за ініціативою Володимира Гройсмана.

Однак у нашій країні нічого випадкового не буває. До слова, нагадаємо, що посаду першого заступника начальника управління Держгеокпдастру займає Віктор Білецький, якого пов’язують із заступником голови ОДА Ігорем Вонсом, а місце ще одного заступника тимчасово обійняв депутат Тернопільської міської ради від партії Ляшка Тарас Серетний.

Цікаво, що це не перший випадок в короткій чиновницькій кар’єрі Віктора Мартинюка, коли його позбавляють “хлібного” місця. У 2015 році колишнього люстратора було усунуто з посади начальника обласного управління Держкомзему.