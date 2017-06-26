Будуть судити колишнього чиновника з “білого дому”

26/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість) стосовно  колишнього службовця Тернопільської ОДА.

Про це повдіомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній працівник Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА неналежно виконуючи  свої службові обов’язки, підписав  завідомо неправдивий акт прийому-передачі медичного обладнання для Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина». Насправді,  обладнання за держазмовленням  не було доставлено в повному обсязі,  внаслідок чого державі  спричинено шкоду на суму  понад 680  тис   гривень.

Крім того, оголошено у розшук службову особу одного із столичних товариств, яка отримавши кошти з державного бюджету, не поставила частини обладнання для потреб комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина».

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,350 / 9.94m