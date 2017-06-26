Будуть судити колишнього чиновника з “білого дому”

26/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість) стосовно колишнього службовця Тернопільської ОДА.

Про це повдіомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній працівник Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА неналежно виконуючи свої службові обов’язки, підписав завідомо неправдивий акт прийому-передачі медичного обладнання для Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина». Насправді, обладнання за держазмовленням не було доставлено в повному обсязі, внаслідок чого державі спричинено шкоду на суму понад 680 тис гривень.

Крім того, оголошено у розшук службову особу одного із столичних товариств, яка отримавши кошти з державного бюджету, не поставила частини обладнання для потреб комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина».