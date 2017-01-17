Колишній водій Барни за стрілянину у дворі відбудеться штрафом

17/01/2017 Розмір тексту:

За стрілянину з травматичного пістолета у дворі житлового будинку на вулиці Живова колишній працівник облдержадміністрації сплатить штраф. Кримінальну справу з цього приводу закрито.

Цю резонансну справу прокоментував під час прес-конференції 16 січня Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

– По працівнику облдержадміністрації, який здійснював постріли з пристрою на гумових кулях на вулиці Живова, було порушене кримінальне провадження за статтею 296 ч. 4, – розповів Олександр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопільській області. – Воно вже закрите у зв’язку з тим, що не було нікому спричинено тілесних ушкоджень, не було зірвано роботу ніякого підрозділу чи установи, і нікому не було спричинено майнової шкоди. Матеріали про притягнення його до адміністративної відповідальності були направлені у міський відділ поліції, складений протокол і направлений для розгляду в суд. Наскільки мені відомо, 17 чи 20 числа в суді має розглядатися питання до притягнення його до адміністративної відповідальності. Вважаю, що це рішення законне, тут ніяких проблем немає, прозоро проведено розслідування.

Ольга Трач

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