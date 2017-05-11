Колишній водій Барни, що “засвітився” у скандалі зі стріляниною, начебто відмовився від нової “жирної” посади

11/05/2017 Розмір тексту:

Минулого року весь Тернопіль сполошила звістка про те, що п’яний чоловік влаштував стрілянину неподалік дитячого майданчика. Ще більш вражаючим виявився той факт, що стрілець на той час працював в ОДА. А саме, водієм в одному з управлінь. Втім, за інформацією ЗМІ, він возив очільника області.

Після резонансу, якого набула ця подія завдяки ЗМІ, чолов’ягу звільнили з “білого дому. Проте нещодавно його прізвище “засвітилося” у новому скандалі. Виявилося, що “стрілець”, після ретельного відбору, потрапив у лави нового рибохороннного патруля! Ця інформація викликала інтерес журналістів та справедливе обурення читачів.

І ось сьогодні на неї відреагували у Держрибагентстві. У листі, який отримав “За Збручем”, відомство запевняє, що скандальний екс-водій із нахилами “снайпера” не працюватиме у новому відомстві. Він “відмовився від посади у зв’язку із сімейними обставинами та написав відповідну заяву”.

Втім, у ряди новоствореного рибохоронного патруля “затесався” ще один цікавий чоловік. Як вчасно підмітили ЗМІ, він раніше працював у “Беркуті” і притягувався до відповідальності за корупційні діяння.

Ця особа, як повідомляють у Держрибагентстві, пройшла конкурсний відбір та, відповідно до законодавства, має бути призначена на посаду. “Проте, зважаючи на суспільний резонанс, громадянин П. буде призначений з встановленням випробувального терміну строком на 6 місяців, під час якого він може показати, чи дійсно налаштований на чесну та ефективну роботу”.

“На жаль, практика показує, що відомство часто отримує інформацію від громадських активістів або представників засобів масової інформації, яку кандидат не зазначив при подачі документів, але яка могла б бути корисною для конкурсної комісії під час проведення співбесіди вже ПІСЛЯ проведення цієї співбесіди. Наприклад, такі співбесіди відбувалися у березні, а лише у квітні у ЗМІ було оприлюднено інформацію щодо таких двох кандидатів”, – пояснюють в агентстві.

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