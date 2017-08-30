Колишній шеф тернопільської поліції отримав генеральські погони

30/08/2017 1
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Президент Петро Порошенко до Дня Незалежності підвищив у званні заступника начальника управління по боротьбі з корупцією СБУ Василя Пісного.

Як свідчить опублікований на сайті Адміністрації президента указ, Василь Пісний отримав військове звання генерал-лейтенанта, повідомляє zaxid.net.

«Присвоїти в порядку переатестування військове звання генерал-лейтенанта генерал-лейтенанту міліції Пісному Василю Михайловичу – першому заступнику начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України», – йдеться в указі президента.

До цього часу Василь Пісний мав звання генерал-лейтенанта міліції. Загалом президент Петро Порошенко з нагоди Дня Незалежності присвоїв 35 генеральських рангів, у тому числі 12 полковників вперше стали генералами.

Нагадаємо, Василь Пісний у 2014-2015 роках очолював департамент по боротьбі з економічною злочинністю МВС України і був звільнений з посади після скандалу з незаконною «прослушкою» заступника міністра. Із 1 вересня 2015 року Пісного призначили на посаду заступника начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, причому інформацію про це призначення в СБУ намагались приховати від ЗМІ.

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Коментарі (1)

Петро

30/08/2017

Інакше як дурницею написане назвати неможливо.”Президент Петро Порошенко до Дня Незалежності підвищив у званні…” Як можна було підвищити у званні Пісного, якщо ще працюючи у Тернопольскій міліції він уже був генерал-лейтенантом. Відбулася лише формальна процедура перепризначення звання з міліції на військове. Чим же воно вище?

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