Колишній бойовик “ЛНР” здався тернопільським силовикам. ВІДЕО

21/04/2017 Розмір тексту:

Тернопільським управлінням СБУ завершено розслідування стосовно колишнього жителя Криму, що був членом терористичної організації «ЛНР».

Тридцятисемирічний мешканець АРК після анексії півострова Російською Федерацією, піддавшись впливову місцевої пропаганди, у березні 2015 року вирушив на Донбас задля порятунку співвітчизників від «путчистської хунти». Скориставшись Керченською паромною переправою, кримчанин автобусом потрапив на територію РФ, звідки й добрався до Алчевська. Там місцеві жителі спрямували його до пункту прийому «добровольців», де він і записався до складу 15-го територіального батальйону міліції.

Новобранець мав можливість підписати контракт і взяти безпосередню участь у бойових діях, однак вирішив спершу пригледітись і розібратися у ситуації на місці. Спочатку керівництво доручало бійцю виконання гуманітарних завдань та підтримання громадського порядку «в тилу». За короткий час чоловік встиг зрозуміти реальний стан справ на Донбасі та усвідомити масштаби брехні російських пропагандистів.

«Я побачив, що по ту сторону знаходяться теж українці, а оскільки я приїхав захищати українців, а не воювати з ними, я вирішив покинути підрозділ», – пояснює бойовик.

Вирішивши втікати з Донбасу, доброволець повернувся назад у Крим, однак після пережитого і побаченого він не зміг більше залишатися на окупованому півострові. Чоловік прийняв для себе остаточне рішення – повернутися на материкову Україну, та через Каланчак вирушив на Тернопілля, де у нього живе родина.

Вже у самому Тернополі він звернувся у обласне управління Служби безпеки України та розповів про всі обставини його перебування у лавах воєнізованих підрозділів так званої «ЛНР». За фактом його участі у терористичній групі чи організації СБУ було відкрито кримінальне провадження у ході якого правоохоронці перевірили інформацію, повідомлену кримчанином.

Наразі, матеріали розслідування скеровано до суду для розгляду по суті, а підсудний очікує звільнення в порядку ч.2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України як учасник терористичної організації, який добровільно повідомив правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяв її припиненню і в діях якого немає складу іншого злочину.

Розуміючи усю безвихідь українців, які продовжують на Донбасі чинити опір Збройним Силам України та правоохоронцям, колишній бойовик закликає співвітчизників складати зброю.

«Я звертаюсь до українців, які воюють на стороні «ЛНР/ДНР», складайте зброю та повертайтесь назад на Україну. У вас є майбутнє, у вас є можливість повернутися до нормального мирного життя… », – наголошує він.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області