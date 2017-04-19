Колишніх тернопільських поліцейських можуть посадити на два роки через е-декларації

19/04/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області, як спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, спільно з Управління внутрішньої безпеки у Тернопільській області Департаменту внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції України встановлено факти неподання двома колишніми працівниками поліції е-декларацій.

Прокуратурою області розпочато досудове розслідування у двох провадженнях за ознаками скоєння кримінального правопорушення колишніми працівниками поліції за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Відповідно до діючого законодавства, особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Оскільки колишні працівники поліції належним чином цього не зробили, стосовно них розпочаті кримінальні провадження.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, повідомляють у прес-службі прокуратури області.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.