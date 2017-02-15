Колишні тернопільські “менти” вийшли на майдан

15/02/2017 Розмір тексту:

Акція на підтримку Всеукраїнської акції протесту відбулась у Тернополі під стінами головного управління Пенсійного фонду, що на Майдані Волі, 3 15 лютого.

Протестували ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ.

Як повідомляє “20 хвилин“, до мітингувальників вийшов очільник управління пенсійного фонду. Невдовзі люди розійшлись.