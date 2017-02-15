Колишні тернопільські “менти” вийшли на майдан

15/02/2017 1
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Акція на підтримку Всеукраїнської акції протесту відбулась у Тернополі під стінами головного управління Пенсійного фонду, що на Майдані Волі, 3 15 лютого.

Протестували ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ.

Як повідомляє “20 хвилин“, до мітингувальників вийшов очільник управління пенсійного фонду. Невдовзі люди розійшлись.

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Коментарі (1)

Катерина

15/02/2017

Цікаво куди розійшлись.Пити по 100гр. бо що ще робити вони ж “менти” їм закони не писані.От від того і бардак такий в країні.Самі зробили,а тепнр жаліються.

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