Коли жителі Тернопільщини отримають обіцяні кошти за невикористану субсидію?

25/09/2017 Розмір тексту:

Цього року майже 114 тисяч жителів області звернулися за відшкодуванням невикористаних субсидій. Наразі соцслужба опрацьовує заяви, термін подачі яких продовжили до першого листопада.

Щоб отримати компенсацію за економне використання енергії, необхідно прийти до органів соцзахисту із заявою і реквізитами банківської карти. У разі відсутність банківського рахунку, треба вказати адресу, відтак гроші прийдуть поштовим переказом.

«Виплаті підлягає майже 79 мільйонів гривень. Звернення в більшості опрацьовані, служба до виплати готова. Максимальна сума, яку може отримати громадянин 135 гривень за електрику та близько 700 гривень за зекономлений природний газ. Оскільки монетизації підлягає 150 кіловат електроенергії та 100 кубів природного газу. За такий обсяг зекономленої енергії можна отримати кошти. Хочу сказати, що термін подачі звернень продовжили до листопада. Тобто люди, які ще не встигли написати заяви, можуть це зробити», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Видача коштів розпочнеться після опрацювання всіх звернень.

Софія Романська