Коли завершиться ремонт багатостраждальної львівської траси?

27/11/2017 Розмір тексту:

На автошляху «Тернопіль-Львів» тривають ремонтні роботи. Нагадаємо, на відновлення покриття з державного бюджету було виділено понад 300 мільйонів гривень. Дорожники вже освоїли більше половини цих коштів. І до зими обіцяють завершити ремонт автошляху.

Дорога «Тернопіль – Львів», – стратегічний об’єкт не лише західного регіону, але й України, оскільки має міжнародне значення. Роками автошлях перебував у жахливому стані. Проте нині ремонтні роботи на завершальному етапі.

«Якщо погодні умови дозволять, то ми завершимо ремонтні роботи до снігу та сильних морозів. Залишилося ще небагато, дорожники працюють у посиленому режимі. Наразі триває вкладання верхнього шару покриття. Використовуємо гроші, які виділені державою саме для цього об’єкту. Уряд виділив понад 300 мільйонів гривень, наразі реалізовано 230 мільйонів. Реконструкція продовжується», – розповідають у Службі автомобільних доріг області.

Значний обсяг робіт у напрямку реконструкції автошляхів запланований на наступний рік. У державному бюджеті – 2018 на ремонт доріг передбачено 44 мільярди гривень. Яка сума буде виділена для Тернопільщини, поки що невідомо. Проте дорожники обіцяють відремонтувати об’їзну Тернополя. На реконструкцію автошляху передбачено майже півтора мільярда гривень.

Софія Романська