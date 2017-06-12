Коли відновлять перерахунок субсидій мешканцям області

10/06/2017 Розмір тексту:

Перерахунок субсидій затягнувся, – констатують в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради. Причина – відсутність необхідної технічної бази через зміни у призначенні субсидій. Відтак чимало українців не могли скористатися субсидією минулого місяця.

Перерахунок субсидій планують відновити вже цими днями. Щоб оплатити послуги ЖКГ за травень, жителям краю радять самостійно вирахувати обов’язкову плату на основі минулорічних платіжок.

«Технічне забезпечення відновлено. Все запрацює цими днями. Можливо наступного тижня завершиться перерахунок. А субсидії буде перепризначено заднім числом з 1 травня. Вся ця процедура пов’язана з новими правилами отримання субсидій, які передбачають незначне зниження норм споживання. А також є правило щодо заборгованості за послуги ЖКГ. Якщо сума боргу становить два місці, людина не може отримувати субсидію, поки не погасить боргу», – відзначили у управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, нині під час оформлення субсидій враховуються доходи за попередні чотири квартали. У результаті всіх нововведень, кількість осіб, які отримують субсидії, може дещо зменшитися, – прогнозують фахівці. Наразі кількість користувачів в області субсидій перевищує 226 тисяч. До слова, Тернопільщина – один з регіонів України, де найбільше субсидіантів. Це пов’язано з порівняно низькими зарплатами.

Софія Романська