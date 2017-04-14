Коли в Тернополі освячуватимуть паски. Надставна церква

14/04/2017 Розмір тексту:

Добігає кінця Страсний тиждень. Після нього йде Світлий тиждень – час коли християни святкують воскресіння Ісуса Христа. Пасха – це не тільки найголовніше свято християн, але й найдавніше.

Щороку дата його проведення різна і обчислюється вона за місячно-сонячним календарем. Цього разу Великдень припав на 16 квітня.

У храмах Тернополя в ці дні відбуваються Великодні богослужіння та освячення Великодніх кошиків. Подаємо графік їх проведення у Надставній церкві.

Храм Воздвиження Чесного Хреста (Надставна церква)

Субота, 15 квітня

9.00 – Літургія Василія Великого

З 11.00 і до вечора – Освячення Пасок

Неділя, 16 квітня

6.00 – Воскресна Утреня. Служба Божа. Освячення Пасок

7.00 – Поклоніння Плащаниці

8.00 – Утрення

9.00 – Друга Служба Божа. Освячення Пасок

Понеділок-вівторок, 17-18 квітня

8.00 – Утреня.

9.00 – Служба Божа

11.00 – Друга Служба Божа

Записала Ольга Трач

Фото автора

Читайте також:

Коли у Тернополі освячуватимуть паски. Архикатедральний собор