Коли в Тернополі освячуватимуть паски. Надставна церква
Добігає кінця Страсний тиждень. Після нього йде Світлий тиждень – час коли християни святкують воскресіння Ісуса Христа. Пасха – це не тільки найголовніше свято християн, але й найдавніше.
Щороку дата його проведення різна і обчислюється вона за місячно-сонячним календарем. Цього разу Великдень припав на 16 квітня.
У храмах Тернополя в ці дні відбуваються Великодні богослужіння та освячення Великодніх кошиків. Подаємо графік їх проведення у Надставній церкві.
Храм Воздвиження Чесного Хреста (Надставна церква)
Субота, 15 квітня
9.00 – Літургія Василія Великого
З 11.00 і до вечора – Освячення Пасок
Неділя, 16 квітня
6.00 – Воскресна Утреня. Служба Божа. Освячення Пасок
7.00 – Поклоніння Плащаниці
8.00 – Утрення
9.00 – Друга Служба Божа. Освячення Пасок
Понеділок-вівторок, 17-18 квітня
8.00 – Утреня.
9.00 – Служба Божа
11.00 – Друга Служба Божа
Записала Ольга Трач
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