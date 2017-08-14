Коли в оселях тернополян з’явиться гаряча вода?
У квартирах тернополян більше місяця немає гарячої води. Коли відновлять подачу теж невідомо, – кажуть у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
«Я вже не знаю що робити. Це жахливо. Ціле літо немає гарячої води. Всім треба купатися, постійно гріємо воду у цю спеку», – скаржиться мешканка мікрорайону «Дружба» Наталя Мурах.
У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» кажуть, що жителів обласного центру попереджали про відключення води, ситуацію роз’яснювали.
«Ми попередили споживачів у Тернополі за кілька днів про те, що подача гарячої води буде припинена. Причина – заборгованість, яка складає до 38-ми мільйонів гривень. Тому наразі у нас немає можливостей подавати гарячу воду. Ситуація складається таким чином, що води не буде, поки не буде погашено боргу», – розповідає менеджер з адміністративної діяльності і зв’язків з громадськістю КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук.
Ситуація потребує термінового вирішення, – констатують комунальники. Проте коли відновлять подачу гарячої води, поки що невідомо.
Софія Романська
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Коментарі (1)
Тернополянка14/08/2017
Мені дуже подобаються методи наших комунальних служб. Я сплачую справно за спожиті послуги з місяця в місяць, а через когось маю їх не отримувати… Чому всіх під один грибінець??? Я в чому завинила перед теплокомуненерго. Маєте боржників, відрізайте їм гаряче водопостачання. Думаю це цілком можливо. Ну скільки це може продовжуватись??? Ніби до Європи всі прагнемо…