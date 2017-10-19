“Коли в громаді є підприємства і люди, які хочуть працювати – ми можемо творити чудеса”, – голова Вишневецької ОТГ Володимир Кравець

Попри свій молодий вік, ОТГ, за висновком Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, потрапила у перелік 40 найперспективніших громад країни.

– Це наймолодша громада. Вибори у ній відбулись наприкінці грудня 2016 року і вже 28 числа я приступив до виконання своїх обов’язків. Ще до кінця 2016 року ми разом з депутатами прийняли бюджет. Ми почали робити реконструкції, ремонтувати дороги. До прикладу, в нашій ОТГ працює 4 повноцінні школи: Вишнівецька, в якій навчається 400 дітей, Старовишнівецька – 250, Бутинська – 150, та Бодаківська – 140. До кінця року плануємо в усіх школах перекрити дах. Вже далі будуватимемо плани на 2018 рік, – розповідає про успіхи громади її голова Володимир Кравець.

В цілому бюджет, який прийняли у Вишнівецькій ОТГ на 2017 рік, склав 38 мільйонів гривень, 11 з яких – власні надходження, а решта – субвенції. Разом з тим, Володимир Васильович зазначає, що попри впевнені та успішні кроки громади, коштів, яких обіцяла держава насправді значно менше і їх не вистачає для проведення всіх необхідних робіт із благоустрою та розвитку інфраструктури. В основному бюджет наповнюється завдяки місцевим малому бізнесу та аграріям.

– Дуже легко працювати в громаді, коли є бізнес, є підприємства, є люди, які хочуть працювати. В таких умовах можна творити чудеса на місцевому рівні. Коли ж немає бізнесу, то немає надходжень і в таких умовах дуже важко утримувати громаду. І хоч держава презентувала «цукерку», вона не договорила правди. Адже спочатку нам гарантували, що на 1 тисячу жителів виділятимуть близько 1 мільйона гривень для розвитку інфраструктури. В кінцевому результаті, так як у нас в громаді налічується 8,5 тисяч людей, ми отримали 2 мільйони 400 тисяч гривень – це приблизно по 250 тисяч гривень на 1 тисячу населення. Ці кошти – копійки. Зараз наш бюджет наповнюється завдяки малому бізнесу та аграріям. Останні забезпечують близько 50% надходжень. Левову частку наповнює й «Добрий самарянин», засновником та директором якого раніше був я. Тепер цю роботу виконує моя дружина, – зауважує Володимир Кравець.

За словами Володимира Васильовича, щоб бюджет громади постійно наповнювався, її керівництво створює сприятливі умови для заснування та розвитку малого та середнього бізнесу. Крім того, громада веде перемовини про співпрацю й з закордонними інвесторами.