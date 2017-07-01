Коли учасники АТО з Тернопільщини отримають обіцяні земельні ділянки?

01/07/2017 Розмір тексту:

Цими днями двадцять учасників АТО з області отримали земельні наділи. Проте в регіоні нараховують до 8000 тисяч відповідних звернень від військовослужбовців. Наразі опрацьовано більше половини таких заяв.

Кожен учасник бойових дій у зоні АТО має право на земельну ділянку, – констатують представники влади. На Тернопільщині достатньо землі, щоб забезпечити всіх бійців АТО, – запевняють у головному управлінні Держземагенства в області.

«Станом на 23 червня 2017-го року до головного управління та органів місцевого самоврядування від учасників АТО надійшло понад 8000 тисяч звернень щодо отримання земельних ділянок військовими. За результатами розгляду головного управління Держгеокадастру відповідні накази про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою було видано по 4780 зверненнях. Ще частина звернень у процесі розгляду», – відзначає в. о. начальника головного управління Держземагенства в області Віктор Мартинюк.

Нагадаємо, учасники АТО мають право претендувати на отримання земельної ділянки за місцем проживання. Чиновники запевняють, що проблем з оформленням документів не повинно виникати.

Софія Романська