Коли у Тернополі освячуватимуть паски. Архикатедральний собор

13/04/2017 0
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16 квітня віруючі відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Ісуса Христа. Подаємо графік Великодніх Богослужінь та час освячення великодніх кошиків у Катедральному Соборі.

Катедра катедральний собор Тернопіль храм церкваКатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, Сагайдачного, 14

Велика Субота, 15 квітня

9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14.00 – Посвячення Пасок

23.30 – Надгробне

Неділя, Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 16 квітня

24.00 – Воскресна Утреня, Свята Літургія

6.00 – Воскресна Утреня

7.00 – Архиєрейська Свята Літургія

10.15 – Свята Літургія

18.00 – Вечірня

Світлий Понеділок, 17 квітня

6.00 – Утреня

7.00, 8.00, 10.15 – Свята Літургія

18.00 – Свята Літургія, Вечірня

Світлий Вівторок, 18 квітня

6.00 – Утреня

7.00, 8.00, 10.15 – Свята Літургія

18.00 – Свята Літургія, Вечірня

Записала Ольга Трач

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