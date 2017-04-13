Коли у Тернополі освячуватимуть паски. Архикатедральний собор
16 квітня віруючі відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Ісуса Христа. Подаємо графік Великодніх Богослужінь та час освячення великодніх кошиків у Катедральному Соборі.
Катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, Сагайдачного, 14
Велика Субота, 15 квітня
9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
14.00 – Посвячення Пасок
23.30 – Надгробне
Неділя, Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа, 16 квітня
24.00 – Воскресна Утреня, Свята Літургія
6.00 – Воскресна Утреня
7.00 – Архиєрейська Свята Літургія
10.15 – Свята Літургія
18.00 – Вечірня
Світлий Понеділок, 17 квітня
6.00 – Утреня
7.00, 8.00, 10.15 – Свята Літургія
18.00 – Свята Літургія, Вечірня
Світлий Вівторок, 18 квітня
6.00 – Утреня
7.00, 8.00, 10.15 – Свята Літургія
18.00 – Свята Літургія, Вечірня
Записала Ольга Трач
Фото автора
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...