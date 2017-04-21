Коли у тернопільських школах встановлять пожежні сигналізації?

21/04/2017 Розмір тексту:

Пожежні сигналізації встановлені тільки у декількох школах міста. Щороку з бюджету виділяються кошти на капремонти, ремонти дахів та спортивних майданчиків. А оснащення навчальних закладів системою пожежної безпеки все переноситься. Чи зміниться щось цього року? Це питання порушили під час круглого столу «Проблеми освіти Тернополя: питання-відповіді».

«Системи протипожежного захисту – це ахілесова п’ята наших шкіл, – зазначив Володимир Солотвінський, заступник начальника Тернопільського міського відділу управління ДСНС України в Тернопільській області. – До неї входить пожежна сигналізація, система оповіщення людей про пожежу та евакуацію людей, евакуаційне освітлення. Це питання відкрите, воно дійсно потребує додаткової уваги, дійсно школи не обладнані, і повинні, відповідно до норм і правил, мати такі установки.».

У кінці минулого року на сесії міської ради прийняли рішення виділити по мільйону 250 тисяч на ремонти спортивних майданчиків у другій, одинадцятій і шістнадцятій школах. За ці ж кошти, за словами Василя Томчишина, представника Центру громадського контролю «Дій!» у Тернополі, можна встановити пожежні сигналізації у двох школах. Чи не варто було б ремонт спортмайданчиків відтермінувати, а кошти спрямувати на систему безпеки?

«Це питання дискусійне, – говорить Ольга Похиляк, начальник управління освіти та науки міськради. – Чи варто спочатку на пожежну сигналізацію виділити кошти, а тоді на спортивні майданчики? Коли б ми зараз запитали про це керівників і учнів, ми би не дійшли до однієї думки, що важливіше. На щастя і дякувати Богу, за той період не сталося нічого непередбачуваного. В декількох школах встановлена пожежна сигналізація. Керівники навчальних закладів щороку мають кошти для того, щоб перезарядити вогнегасники – це основна вимога. Однозначно, це мінімум коштів, але у підпорядкуванні освіти 90 закладів, і коли виділити кошти на кожен, вийде сума в межах багатьох мільйонів. Сподіваюся частково необхідні кошти цього року будуть виділені. Ми вже, незважаючи на те, що треба поповнювати матеріально-технічну базу, здійснювати капремонти, проговорили питання на бюджетній комісії, із заступником міського голови з фінансових питань Вікторією Остапчук і є обіцянка, що вже цього року кошти будуть виділені на встановлення пожежних сигналізацій».