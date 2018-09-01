Коли у школах Тернополя пролунає перший дзвоник. Розклад

01/09/2018 Розмір тексту:

1 вересня у більшості загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя відбудеться Свято Першого дзвоника.

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №25, у Тернопільському педагогічному ліцею спортивного профілю та Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі Перший дзвоник відсвяткують 3 вересня.