Коли у школах Тернополя пролунає перший дзвоник. Розклад
01/09/2018 0
Розмір тексту:
1 вересня у більшості загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя відбудеться Свято Першого дзвоника.
У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №25, у Тернопільському педагогічному ліцею спортивного профілю та Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі Перший дзвоник відсвяткують 3 вересня.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- У Тернополі деякі тролейбуси тимчасово змінили маршрути
- У Зарваниці можна поклонитися каменю із Гробу Господнього
- Випускники Бережанського інтернату отримали “Валізи підтримки”
- Тернопільська ОДА перша в Україні розпочинає співпрацю з банками щодо відшкодування відсоткових ставок по кредитах для малого і середнього бізнесу. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...