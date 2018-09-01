Коли у школах Тернополя пролунає перший дзвоник. Розклад

01/09/2018 0
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1 вересня у більшості загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя відбудеться Свято Першого дзвоника.

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №25, у Тернопільському педагогічному ліцею спортивного профілю та Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі Перший дзвоник відсвяткують 3 вересня.

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