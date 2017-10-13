Коли у квартирах тернополян стане тепло?

13/10/2017 Розмір тексту:

Коли розпочнеться опалювальний сезон у житловому секторі Тернополя, – поки що ніхто сказати не може. Наразі подають тепло майже до всіх об’єктів соціальної сфери. Однак при суттєвому підвищенні температурних показників, опалення припинять.

Наразі в Тернополі опалюють всі лікувальні заклади, школи, садочки. Вмикати тепло в житловому секторі не поспішають.

«Поки що середньодобова температура повітря не знижувалася до восьми градусів тепла. А це основна умова для початку опалювального сезону, визначена на загальнодержавному рівні. Далі взагалі передбачають значне потепління, тому ми будемо припиняти опалювальний період в об’єктах соціальної сфери, де вже його розпочали. Але в загальному, то ми готові розпочинати опалювальний сезон і навіть в житловому секторі», – відзначив головний інженер КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк.

Рішення щодо початку опалювального сезону прийматимуть у понеділок на засіданні виконкому. Якщо температурні показники значно підвищаться, то, скоріше за все, вмикати опалення не поспішатимуть.

Софія Романська