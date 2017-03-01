Коли тернополяни будуть відпрацьовувати вихідні

01/03/2017 Розмір тексту:

Перенесли робочі дні з понеділка 8 травня – на суботу 13 травня та з п’ятниці 25 серпня – на суботу 12 серпня. Так вирішили місцеві чиновники.

Для створення сприятливих умов святкування у 2017 році деяких державних свят Уряд своїм розпорядженням від 16 листопада 2016 р. № 850 рекомендував органам місцевого самоврядування перенести робочі дні з:

понеділка 8 травня – на суботу 13 травня;

п’ятниці 25 серпня – на суботу 19 серпня.

Перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва та надходжень податкових і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та надасть можливість громадянам заздалегідь планувати свій робочий час і час відпочинку, коментують в Уряді.

Однак, місцева мерія частково погодилася з рішення Урядом, і вирішила п’ятницю 25 серпня перенести на суботу 12 серпня. Мовляв, 19 серпня релігійне свято, яке здавна вшановують на Тернопіллі. Тому переносити робочий день на свято – не можна.

Тож тернополяни будуть працювати наступним чином:

субота 13 травня;

субота 12 серпня. ​

Джерело: “20 хвилин“