Коли тернополянам повернуть гроші за зекономлені субсидії?

27/04/2017 Розмір тексту:

У квітні 2017-го року кількість користувачів субсидій на Тернопільщині зросла до 227 тисяч, минулого року у цій порі було 195 тисяч. Жителі краю споживали енергію досить економно, – кажуть у департаменті соціального захисту населення ОДА. Таким споживачам Уряд обіцяє винагороду у вигляді монетизації субсидій.

За перші 3 місяці цього року жителі краю отримали на субсидії 1.5 мільярда гривень, майже п’ятсот тисяч було зекономлено. «Є остання інформація із засідання Уряду. Поки я говорю лише попередньо, оскільки ще немає попередніх документів. Але прогнозується перший крок до монетизації субсидій. Газопостачання під час опалювального періоду: 100 кубів залишається, якщо менше сто кубів, то залишається менше. Якщо сто п’ятдесят кіловат енергії було зекономлено, то це буде монетизовано і прогнозується виплата коштами до першого вересня», – повідомив на брифінгу керівник департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Кількість отримувачів субсидій значно зросла. Й аналогічна тенденція продовжується. «З початку року найбільше сімей, які отримали субсидії було у Тернополі – 49 тисяч. У Тернопільському та Теребовлянському районах – по 14 тисяч, у Збаразькому – 13, у Бучацькому та Підволочиському – по 12 тисяч. Найменше субсидій отримали у Кременці близько – 5 тисяч домогосподарств та у Підгаєцькому районі – 3 800. Загалом було надано субсидій 227 тисячам домогосподарств, нарахування склало півтора мільярда гривень від початку року. Всі пільги, субсидії, державні соціальні допомоги були надані вчасно без заборгованості», – додає Вадим Боярський.

Середній розмір субсидій на Тернопільщині в опалювальний період становив 1800 гривень.

Софія Романська

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