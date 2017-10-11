Коли почнуть нараховувати субсидію тернополянам, котрі мають індивідуальне опалення

11/10/2017 Розмір тексту:

Цього року субсидії на індивідуальне опалення розпочнуть призначати з п’ятнадцятого жовтня. Минулого року для власників квартир з індивідуальним опаленням період теплопостачання розпочинався з 1 жовтня і завершувався 30 квітня. Проте цьогоріч його вирішили дещо скоротити. Мотивують тим, що люди нібито не користуються опаленням з першого жовтня.

Тернополянка Марина Поліщук виховує двох маленьких дітей. Жінка каже, що завжди розпочинала опалювальний період з першого жовтня. Проте цього року чекає до п’ятнадцятого. Оскільки субсидії на індивідуальне опалення будуть діяти лише від середини жовтня. «Не хочу поки включати опалення, бо тоді прийдуть космічні рахунки. Оскільки субсидія на індивідуальне буде діяти аж з п’ятнадцятого жовтня. Не знаю, чому чиновники вирішили, що нам поки що не треба опалення. В квартирі холодно. Особисто моїй родині потрібні субсидії з першого жовтня».

Проте на державному рівні вирішилося, що необхідності у субсидіях з початку жовтня немає. Оскільки більшість людей розпочинає опалювальний період з 15-го жовтня. Саме тоді призначатимуть субсидії на індивідуальне опалення. «Ми побачили, що рідко хто з жителів Тернопільської області користувався опаленням з 1 жовтня. І це призвело до збільшення сум невикористаних субсидій. Тому вже цього року користувачам індивідуального опалення, субсидія нараховуватиметься з 15 жовтня до 15 квітня. Нагадаю, раніше цей період тривав першого жовтня до тридцятого квітня. Таким чином жителі області не викидатимуть кошти на невикористане опалення», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Щодо користувачів централізованого опалення, то для них субсидії також призначатимуть з п’ятнадцятого жовтня.

Софія Романська