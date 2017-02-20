“Коли Папа приїде в Україну, то війна закінчиться”

19/02/2017 Розмір тексту:

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук під час візиту до Тернополя прокоментував можливий приїзд в Україну Папи Римського Бенедикта.

«Господь Бог цікаво провадив мою долю. У мої 38 років Папа Бенедикт за вибором нашого Синоду покликав мене до єпископського служіння. Тоді це для мене було крахом всієї діяльності – мав покинути викладацьку і наукову роботу та інше. Упродовж року я був наймолодшим єпископом в католицькій церкві, коли прибув до Аргентини я був наймолодшим серед усього священства. Кардинал Хорхе Марія Берґольйо (теперішній Папа Римський) тоді був головою Аргентинського єпископату. Він з перших днів поставився до мене як до свого сина, його двері були завжди відчинені для мене. Він навчив мене бути єпископом. Я йому вдячний, що він досі не змінив свого ставлення до мене. Останній раз я говорив з ним про можливий приїзд до України кілька місяців тому. Це делікатне міжнародне питання. Він дав мені зрозуміти, що він шукає можливості відвідати нашу країну. Я йому сказав, що в нас люди вірять, що коли Папа приїде в Україну, то війна закінчиться. Він дуже вболіває за наш народ. Ми зі свого боку також повинні рости духовно, аби бути готовими до його візиту», – сказав глава УГКЦ під час зустрічі з викладачами та студентами Тернопільського державного медичного університету.