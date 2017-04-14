Коли освячуватимуть паски в найстарішій церкві міста

14/04/2017 0
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Світле Христове Воскресіння відзначатимуть християни цієї неділі. Подаємо графік Великодніх Богослужінь та освячення пасок в одній із найстаріших церков Тернополя – Різдва Христового, або Середній, як її називали колись.

Храм Різдва Христового, Руська, 22

Велика субота, 15 квітня

9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14.00 – посвячення пасок

23.30 – Полуношниця, Хресний хід, Пасхальна утреня, Свята Літургія і посвячення пасок

Неділя, 16 квітня, Воскресіння Христове, Пасха

8.00 – Свята Літургія і посвячення пасок

10.00 – Свята Літургія і посвячення пасок

18.00 – Великодня вечірня

Світлий понеділок, 17 квітня

Преподобного Йосифа, Преподобного Георгія

Світлий вівторок, 18 квітня

Преподобного Марка, Преподобного Платона

Записала Ольга Трач

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