Коли освячуватимуть паски в найстарішій церкві міста
14/04/2017 0
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Світле Христове Воскресіння відзначатимуть християни цієї неділі. Подаємо графік Великодніх Богослужінь та освячення пасок в одній із найстаріших церков Тернополя – Різдва Христового, або Середній, як її називали колись.
Храм Різдва Христового, Руська, 22
Велика субота, 15 квітня
9.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
14.00 – посвячення пасок
23.30 – Полуношниця, Хресний хід, Пасхальна утреня, Свята Літургія і посвячення пасок
Неділя, 16 квітня, Воскресіння Христове, Пасха
8.00 – Свята Літургія і посвячення пасок
10.00 – Свята Літургія і посвячення пасок
18.00 – Великодня вечірня
Світлий понеділок, 17 квітня
Преподобного Йосифа, Преподобного Георгія
Світлий вівторок, 18 квітня
Преподобного Марка, Преподобного Платона
Записала Ольга Трач
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