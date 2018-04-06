Коли освячуватимуть паски у найстарішій церкві міста
06/04/2018 0
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Світле Христове Воскресіння відзначатимуть віруючі цієї неділі. Подаємо графік Великодніх Богослужінь та освячення пасок в одній із найстаріших церков Тернополя – Різдва Христового, або Середній, як її називали колись.
Храм Різдва Христового, Руська, 22
Велика субота, 7 квітня
9.00 – Служба св. Василія Великого
15.00 – Освячення пасок
Неділя, 8 квітня, Воскресіння Христове, Пасха
00.00 – Літургія Іоана Золотоустого, освячення пасок
8.00 – Літургія Іоана Золотоустого, освячення пасок
10.00 – Літургія Іоана Золотоустого, освячення пасок
18.00 – Вечірня
Понеділок-вівторок, 9,10 квітня
8.00 – Літургія Іоана Золотоустого
10.00 – Літургія Іоана Золотоустого
18.00 – Вечірня
Записала Ольга Трач
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