Коли освячуватимуть паски у найстарішій церкві міста

06/04/2018 0
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Світле Христове Воскресіння відзначатимуть віруючі цієї неділі. Подаємо графік Великодніх Богослужінь та освячення пасок в одній із найстаріших церков Тернополя – Різдва Христового, або Середній, як її називали колись.

Храм Різдва Христового, Руська, 22

Велика субота, 7 квітня

9.00 – Служба св. Василія Великого

15.00 – Освячення пасок

Неділя, 8 квітня, Воскресіння Христове, Пасха

00.00 – Літургія Іоана Золотоустого, освячення пасок

8.00 – Літургія Іоана Золотоустого, освячення пасок

10.00 – Літургія Іоана Золотоустого, освячення пасок

18.00 – Вечірня

Понеділок-вівторок, 9,10 квітня

8.00 – Літургія Іоана Золотоустого

10.00 – Літургія Іоана Золотоустого

18.00 – Вечірня

Записала Ольга Трач

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