Коли на Тернопільщину прийде справжня зима?

29/11/2017 Розмір тексту:

Хмарну вологу погоду передбачають метеорологи найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останні дні осені будуть дуже похмурими, дощовими, місцями можливі опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса.

Західний регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів, – кажуть метеорологи. Відтак на Тернопільщині очікуються невеликі дощі, а також мокрий сніг. Окрім цього, в регіоні спостерігатиметься підвищена хмарність, а відтак погіршуватиметься видимість. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«У Тернопільській області передбачаються нестабільні погодні умови. Температура повітря: вночі від одного градуса морозу до двох градусів тепла, вдень два – чотири градуси тепла. Вітер змінних напрямків, часом пориви вітру. Ймовірність опадів залишатиметься високою. Загалом спостерігатимуться дощі з мокрим снігом. Підвищена вологість може негативно впливати на метеозалежних людей», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, більш суха морозяна погода передбачаються на Тернопільщині у першій декаді грудня. Проте на початку наступного місця значних опадів у вигляді снігу не передбачають.

Софія Романська