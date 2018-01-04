Коли на Тернопільщину повернеться зима?

04/01/2018 Розмір тексту:

Плюсова температура повітря і далі спостерігатиметься на Тернопільщині. Метеорологи передбачають вісім – десять градусів тепла. Місцями в регіоні можливі незначні дощі, часом з мокрим снігом. Проте вдень спостерігатиметься суха та ясна погода.

Аномально теплу погоду і далі передбачають на Тернопільщині. У Різдвяний період температурні показники підвищуватимуться до десяти градусів тепла. Лише вночі можливі незначні заморозки. Також місцями в регіоні дощитиме. За прогнозами Укргідрометеоцентру, західний регіон упродовж першої декади січня перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак на Тернопільщині справжньої зимової погоди поки що чекати марно.

«В області передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Температура повітря: вдень 4 – 6 градусів тепла, часом температурні показники підвищуватимуться до 8 – 10 градусів тепла. Вночі можливі незначні заморозки. В результаті температурних перепадів на дорогах може утворюватися ожеледиця».

Теперішні температурні показники значно вищі норми, – розповідають метеорологи. Погодні аномалії повязують з глобальним потеплінням.

Софія Романська