Коли на Тернопільщину повернеться весняне тепло?

02/04/2018 Розмір тексту:

Хмарну та дощову погоду передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. Місцями в регіоні можливі дощі з мокрим снігом, а температурні показники знижуватимуться до нуля.

За словами метеорологів, наразі погодні умови на Тернопільщині зумовлює вплив вологих атмосферних фронтів. Відтак в регіоні спостерігається зниження температурних показників, хмарність та опади у вигляді дощів з мокрим снігом. Однак похолодання триватиме недовго, – заспокоюють метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вже з четвертого квітня очікується підвищення середньодобової температури повітря, опади припиняться.

«До середини квітня по області спостерігатиметься досить мінлива погода. Наразі погодні умови регіону перебувають під впливом вологих атмосферних фронтів. Далі очікуємо підвищення температури повітря та зменшення кількості опадів. Щодо третього-четвертого квітня, то передбачається досить мінлива погода. Очкується стрімке підвищення температурних показників. Вночі спостерігатиметься 3 – 5 градусів тепла, вдень 11 – 15 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

За словами метеорологів, упродовж цього тижня в регіоні спостерігатиметься чітка тенденція щодо підвищення температури повітря. Верхня межа денних температурних показників – 19 градусів вище нуля.