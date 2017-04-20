Коли на Тернопільщину повернеться весна

20/04/2017 Розмір тексту:

Метеорологи не тішать прогнозами щодо найближчих днів. У західному регіоні передбачають прохолодну, вітряну погоду. Можливі також заморозки й опади у вигляді снігу. Така погода протримається майже до кінця місяця.

Хмарно і морозяно буде на Тернопільщині найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у західному регіоні зберігатимуться досить низькі показники, вночі можливі заморозки й ожеледиця на автошляхах.

«На заході передбачається хмарна погода з проясненнями у першій половині доби, а ближче до вечірньої пори і вночі температура повітря суттєво знижуватиметься до трьох-чотирьох градусів морозу, вдень можливо п’ять-шість градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів з секунду, місцями пориви вітру. Також місцями можливі опади у вигляді снігу, на дорогах вранці може бути ожеледиця».

Метеорологи передбачають тепло аж в останні дні квітня. За попередніми прогнозами, після цього похолодання прийде майже спека. Але чекати тепла найближчими днями марно.

Софія Романська