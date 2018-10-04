Коли на Тернопільщину повернеться приємне осіннє тепло?

04/10/2018 Розмір тексту:

Вологі атмосферні фронти зумовили суттєве похолодання по всій території західного регіону. На Тернопільщині: дощі з градом, сильний вітер, зниження температурних показників. Такі погодні умови спостерігатимуться упродовж доби, – кажуть метеорологи. Незначного потепління радять чекати під час вихідних.

Мінлива хмарність з проясненнями, короткочасні дощі, різкі перепади температурних показників передбачають до середини жовтня. А щодо найближчих днів, – то спостерігатиметься досить прохолодна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометра місцями знижуватимуться до нуля.

«Упродовж доби спостерігатиметься прохолодна осіння погода. Заморозків не передбачається, зате стовпчики термометра вночі коливатиметься від 0 до п’яти градусів тепла, вдень 7 – 12 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Ймовірність дощів залишатиметься високою», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Під час вихідних в регіоні очікують прихід антициклону, відтак погодні умови зміняться на більш комфортні і теплі.

Софія Романська