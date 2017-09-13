Коли на Тернопільщині розпочнеться опалювальний сезон?

13/09/2017 Розмір тексту:

В області триває підготовка до опалювального періоду. Комунальники запевняють, що майже всі об’єкти теплопостачання у робочому стані. Однак проблемою залишається заборгованість підприємств і населення за енергію.

Жителям краю нагадують, опалювальний сезон триватиме від п’ятнадцятого жовтня до п’ятнадцятого квітня.

«Котельні та інші об’єкти теплопостачання готові до експлуатації. Цього року на підготовку до опалювального періоду було освоєно майже сто мільйонів гривень. Ці гроші було використано на ремонт мереж, а також часткову модернізацію системи теплопостачання. Наразі можемо стверджувати, що до увімкнення тепла комунальники підготували 85 % об’єктів області. Поки що невирішеним залишається питання заборгованості за природний газ, заборгованість сягає майже двохсот мільйонів гривень», – пояснюють обласному управлінні житлово-комунального господарства ОДА.

Остаточний старт опалювального сезону залежить і від погодних умов. Якщо осінь буде теплою, можливо, подачу тепла розпочнуть пізніше задля економії природного газу.

Софія Романська