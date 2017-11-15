Коли на Тернопільщині продаватимуть найдешевший цукор?

15/11/2017 Розмір тексту:

Аграрії краю завершують збирати цукрові буряки. У посиленому режимі працює чотири цукрових заводи: Козівський, Збаразький, Хоростківський і Чортківський. Сезон цукроваріння триватиме, поки не зберуть весь урожай.

Цьогорічні площі цукрових буряків становлять понад 30 тисяч гектарів, це на вісім тисяч гектарів більше, ніж минулого року.У планах аграріїв краю – збірати до 1,4 мільйонна тонн цукрових буряків. Це дасть змогу виробити понад двісті тисяч тонн цукру.

«Цьогорічна урожайність цукрових буряків – в середньому 50 тонн з гектара. Наразі працює чотири заводи, вони перероблятимуть цукор до кінця листопада. За попередніми прогнозами, планується виробити понад 200 тисяч тонн цукру. Це повністю забезпечить потреби Тернопільщини, а також буде можливість продавати цукор в інші області і країни», – відзначив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів.

Аграрії краю обіцяють зниження ціни на цукор. За їхніми прогнозами, дешевшого цукру слід чекати на початку наступного місяця, коли піде в реалізацію солодкий продукт з нового врожаю.

Софія Романська