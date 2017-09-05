Коли на Тернопільщині потеплішає?

05/09/2017 Розмір тексту:

Мінливу погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Зберігатиметься тенденція щодо зниження температури повітря. А загалом в регіоні передбачають прохолодну погоду, температура повітря підвищуватиметься до сімнадцяти градусів вище нуля, а вночі знижуватиметься до 10 градусів тепла.

Мінлива хмарність, дощі, грози, місцями сильний вітер, шквали, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стабілізується погода вкінці тижня.

«На заході передбачається мінлива погода, можливі різкі перепади температурних показників, але загалом спостерігатимуться такі температурні показники: вночі 8 – 10 градусів тепла; вдень 9 – 15 градусів тепла. Висока ймовірність опадів. Місцями сильні дощі грози, град, шквали. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду».

За попередніми прогнозами метеорологів, тепло повернеться у другій декаді вересня. А щодо попередніх прогнозів, то перший місяць осені буде багатим на дощі.

Софія Романська