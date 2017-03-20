Коли на Тернопільщині нарешті потеплішає?

20/03/2017 Розмір тексту:

Примхлива березнева погода дивуватиме жителів краю і надалі. Метеорологи передбачають коливання температурних показників, а також періодично можливі дощі. Проте найближчими днями обіцяють незначне потепління.

Хмарно, вітряно, місцями дощі – таку погоду передбачають метеорологи у західному регіоні. Але упродовж тижня температура повітря частково підвищуватиметься. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодні умови залишатимуться нестабільними.

«Днями передбачається хмарна погода з незначними проясненнями. Вітер північно-західний 8 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі від нуля до двох градусів морозу. Вдень шість – вісім градусів тепла. Через нічні заморозки на дорогах можлива незначна ожеледиця. Від середи передбачається: вісім – п’ятнадцять градусів тепла. Місцями можливі опади у вигляді невеликих дощів».

За словами метеорологів, погодні перепади будуть актуальні до кінця місяця.