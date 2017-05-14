Коли мешканцям Тернопільщини чекати тепла?

14/05/2017 Розмір тексту:

Хмарна, дощова і прохолодна погода очікує жителів Тернопільщини і наступного тижня. Хоча спостерігатиметься незначна тенденція до підвищення температури повітря. Проте опадів не уникнути. Дощі передбачають по всій території регіону.

Погодні умови у західному регіоні наразі зумовлюють вологі атмосферні фронти з півночі. Відтак середньодобова температура повітря значно нижча від норми. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями спостерігатиметься незначна тенденція до потепління. Однак у більшій частині регіону далі дощитиме.

«На заході передбачається хмарна погода з незначними проясненнями. По всій території регіону очікуються дощі, часом сильні опади, грози, град. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів тепла, вдень 12 – 16 градусів тепла. Спостерігатиметься незначна тенденція до підвищення температури повітря».

За попередніми прогнозами метеорологів, більш тепла погода передбачається у третій декаді травня.

Софія Романська