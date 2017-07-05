Коли на Тернопільщині чекати справжньої літньої спеки?

05/07/2017 Розмір тексту:

Дещо прохолодну і дощову погоду передбачають метеорологи цього літа на Тернопільщині. Проте спекотні дні ще попереду. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, справжня літня погода встановиться у другій половині липня.

Перша половина липня в області буде дещо прохолодною з достатньою кількістю опадів, – розповідають фахівці місцевого гідрометеоцентру. А от наприкінці місяця буде досить спекотно.

«У першій декаді, а також частині другої декади липня регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак спостерігатиметься не дуже спекотна погода, дещо навіть прохолодна. Також можливі дощі. Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від двадцяти до двадцяти чотирьох градусів тепла. А от після середини місяця суттєво потеплішає. Встановиться справжня літня спека, спостерігатиметься понад тридцять градусів тепла», – пояснюють в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, різкі перепади температур можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Софія Романська