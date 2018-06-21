Коли на автошляхах Тернопільщини запрацює система відеоспостереження?

21/06/2018 Розмір тексту:

Перевищення швидкості дорожнього руху – найбільш поширене порушення, – констатують поліцейські. Однак довести його без спеціальних експертиз наразі неможливо. Оскільки необхідних технічних пристроїв для фіксації швидкості руху на дорогах краю немає.

Нагадаємо, від початку 2018-го року у населених пунктах обмежено швидкість руху транспортних засобів від шістдесяти до п’ятдесяти кілометрів за годину. Але необхідної системи для фіксації швидкості руху наразі на Тернопільщині немає. Відтак довести порушення відразу практично неможливо, – констатують поліцейські.

«Система відеоспостереження на автошляхах вже запрацювала у деяких обласних центрах України. У Тернополі поки що необхідних камер на автошляхах немає. Проте їхнє встановлення має розпочатися уже цього року. Насамперед будуть встановлені камери там, де є велика завантаженість руху», – запевнив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Ми вже розповідали про масштабну ДТП у Тернополі на проспекті Степана Бандери за участю п’яти транспортних засобів. За попередніми висновками поліції, винуватцем дорожньої події став громадянин Нігерії, який перевищив швидкість руху. Однак це лише попередній висновок поліцейських. Доводитимуть порушення шляхом експертизи.

Софія Романська