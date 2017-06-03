Коли мешканцям Тернопільщини перерахують субсидії

03/06/2017 Розмір тексту:

З 1 травня 2017 року мав відбутися перерахунок житлових субсидій на літній період, але у зв’язку із змінами до законодавства, призначення і перерахунок субсидій призупинено на короткий термін. Зокрема, це стосується внесення змін до програмного забезпечення, яке необхідне для здійснення таких операцій.

Про це зазначив директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський.

За його словами, внесення певних змін до порядку призначення і перерахунку житлових субсидій полягають в наступному: якщо раніше при розрахунку субсидії брався дохід за попередній рік, то тепер цей дохід – за попередніх чотири квартали. Тобто якщо сім’я звернулася за призначенням субсидії у травні цього року або термін усіх субсидій закінчився 30 квітня (із закінченням опалювального періоду), то дохід для обчислення субсидії береться за перший квартал цього року і три квартали попереднього року. Таким чином, враховують більш актуальні доходи.

«Дана зміна законодавства потребує суттєвого удосконалення програмного забезпечення. На даний час Мінсоцполітики здійснює заходи щодо запровадження обміну інформацією між Пенсійним фондом України, а також Державною фіскальною службою України. Власне, після удосконалення програмного забезпечення, місцевими управліннями соціального захисту населення буде здійснено перепризначення житлових субсидій на період з 1 травня поточного року включно», – підкреслив Вадим Боярський.

Водночас, він зауважив, що до того, як будуть здійснені всі необхідні організаційні заходи, мешканцям області, які мали житлову субсидію у минулому літньому періоді, варто сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги в розмірі обов’язкової плати за послуги, яка діяла у відповідному періоді.