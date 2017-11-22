Коли мешканці області отримають гроші за зекономлені субсидії?

22/11/2017 Розмір тексту:

Економні споживачі енергії на Тернопільщині донині не отримали обіцяних сімсот гривень. Спочатку реалізувати монетизацію субсидій обіцяли першого вересня, пізніше продовжили цей процес до листопада. Проте ще жоден житель Тернопільщини не отримав компенсації за зекономлені субсидії.

Програма монетизації субсидій в силі, – запевняють у департаменті соціального захисту населення ОДА. В області вже опрацьовано всі звернення, видачу коштів розпочнуть, як тільки до регіону надійде необхідний фінансовий ресурс.

«До першого листопада продовжили термін подання заяв. Наразі всі заяви прийняті, а також опрацьовані. Кабінетом Міністрів виділено для Тернопільської області 263 мільйони гривень і при потребі 75 мільйонів гривень буде виплачено готівкою. І ця готівка буде повернута людям, як тільки ця готівка надійде до області. Місцеві управління сформували виплатні документи. І на наступний день після отримання фінансового ресурсу ця монетизована субсидія буде виплачена. Субвенція місцевим бюджетам відбудеться через комісії або сесії обласної ради. Я надіюся, що до кінця цього місяця ми виплатимо цю монетизовану субсидію, а також погасимо борги, які накопичилися перед підприємствами, які надають послуги ЖКГ», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Жителі краю отримуватимуть гроші через відділення зв’язку та банки.

Софія Романська