Коли ім’я “славить” людину

11/05/2017 Розмір тексту:

Не пригадуєте цього симпатичного хлопця? Якщо ні, то хоча б спробуйте визначити рід його занять. Хто він: кандидат на участь у Євробаченні? Нова трансферна ціль «Динамо» чи «Шахтаря»? Учасник кастингу на роль позитивного героя чергового «ментовського» серіалу? Майбутня «зірка» українського боксу?

Так, уже, як мовиться, «тепліше», ближче до істини. До боксу цей молодик має стосунок, але до боксу специфічного, такого, за який не дають медалі на Олімпіадах, але який щедро оплачується з далеко не бідних кишень. Хоча, якщо дуже вже не пощастить, то можна в якості «плати за працю» отримати й декілька років відбування терміну в місцях «не надто віддалених».

Наш герой наразі щасливо уникнув нагоди споглядати «небо в клітинку», хоча така перспектива йому реально «світила». Якщо ще не впізнали, то прошу «любить и жаловать», як кажуть наші «старші брати» – Вадим Тітушко. Так-так, той самий, котрий «відзначився» побиттям журналістів 18 травня 2013 року в Києві. Білоцерківському «качку» на прізвисько «Румун», можна сказати, пощастило: по-перше, Шевченківський суд Києва оцінив його «сеанс кікбоксингу» в три роки позбавлення волі зі звільненням від виконання призначеного терміну на два роки; по-друге, сам того не бажаючи, він збагатив українську мову на узагальнюючу назву люмпенізованих кримінальних елементів, що використовуються «платоспроможними» юридичними чи фізичними особами (а то й владою) для всіляких провокацій, характерною ознакою яких є застосування грубої фізичної сили. З його легкої (хм… легкої?) руки слово «тітушки» одразу ж поріднилося з «гопниками» і вийшло навіть за межі України – описи подій за участю “titushki” можна зустріти в іноземній пресі та інтернет-виданнях. А й справді, не лише ж англійцям поширювати на весь світ легенди про витівки лондонської родини на прізвище Hooligan – ми, українці, хіба гірші?

Як склалася подальша доля «Румуна» -Тітушка? Як розповідав сам Вадим, після тих травневих подій у Києві він «емоційно згас», оскільки переконався, що став «інструментом у чужій грі». Відтак, щоб навести докази своєї духовної еволюції, навіть збирався підтримати Євромайдан (яка символіка була б!). А його адвокат повідомляла, що її телегенічний підзахисний мав намір спробувати себе в ролі…ведучого двох телепрограм спортивної та соціальної спрямованості? А ще він збирався відкрити власну школу єдиноборств (може, теж певна символіка – зміну для майданних урвителів слід готувати заздалегідь?). Останнім часом, щоправда, про нього щось не чути…

Зате майже щодня чути повідомлення про групи молодиків спортивної статури, яких вже звично називають «тітушками», і які займаються улюбленою справою – допомагають «наїжджати», «пресувати», «віджимати»…Вони вчергове «відзначилися» 9 травня у Дніпрі, коли виступили на боці проросійських сил проти учасників АТО. Їх залюбки залучають до «підсобних» робіт інвестори та забудовники, коли їхня «ділова ініціатива» не знаходить підтримки у мешканців будівель, прилеглих до чергового «ударного будівництва» (довелося, зокрема, чути, що ініціатори будови висотки за ПК «Березіль» мають про запас і такий план). Нічого не вдієш – залізний закон ринку: є попит – буде й пропозиція.

Ігор Дуда