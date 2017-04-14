Колектив АН “Яворина”вітає тернополян з Воскресінням Христовим!

14/04/2017 0
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Дорогі друзі, колеги, партнери!

Прийміть щиросердечні вітання з радісним і величним християнським святом – Воскресінням Христовим!

Нехай Великодні дзвони принесуть у ваші домівки безмежну радість і достаток, спокій і добробут, щастя і міцне здоров’я, наповнять серце добром і милосердям. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здіснення найзаповітніших сподівань.

З повагою, колектив АН «Яворина»

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