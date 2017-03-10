Кого зігріють “теплі” кредити?

10/03/2017 Розмір тексту:

Теоретично в Україні існує програма «теплих кредитів». У цьогорічному державному бюджеті на її реалізацію передбачено понад 400 мільйонів гривень. Заплановане кредитування індивідуального житлового будівництва та фінансування енергоефективних заходів. Однак ситуація на практиці складніша. Для реалізації програми гроші поступають невчасно.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту при заміні газових котлів, 30% суми – на енергоефективне обладнання. Користувачам субсидій компенсують 70% суми кредиту. Місцеві органи влади розробляють власні програми з відшкодування населенню частини кредиту. Учасники бойових дій і переселенці мають право на першочергове кредитування.

«Згідно програми кредитуємо індивідуальних сільських забудовників – до триста тисяч гривень. Щодо пільгових умов кредитування, то кредитка ставка становить 3% річних, а термін – до двадцяти років, молодим сім’ям – до тридцяти років, багатодітним сім’ям – до тридцяти років, молодим спеціалістам – першочергово. Повернення кредиту відбувається щоквартально рівними платежами. Серед вимог – проживання і робота в сільській місцевості. Якщо всі вимоги виконуються, ви збираєте повний пакет документів і подаєте їх до Фонду. У місячний термін виконавчий орган Фонду приймає рішення про надання або відмову у кредитуванні. У разі позитивного рішення забудовник ставиться на загальну чергу на отримання кредиту» , – каже начальник обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва Сергій Рубін.

Учасники АТО в Україні мають право на безвідсотковий кредит для індивідуального житлового будівництва. Проте відповідної програми на обласному рівні ще не прийнято.

Загалом програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» вже діє на Тернопільщині п’ять років, але нею скористалося лише до півсотні осіб. Оскільки кредит видається поступово, то деякі родини отримували гроші упродовж кількох років і з різних бюджетів.