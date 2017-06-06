Кого з тернополян у червні можуть призвати до війська. ВІДЕО

06/06/2017 Розмір тексту:

Військові комісаріати готуються до призову офіцерів запасу на військову службу.

Стосується такий призов тих, хто здобував звання офіцерів запасу на військових кафедрах у вишах, але досі у армії не служив.

Наразі йде підготовка і відбір кандидатів на таку строкову службу. Сам призов почнеться у червні, але точної дати поки не повідомляють.

Відслужать офіцери запасу півтора року. У зону АТО зможуть відправитися лише за власним бажанням, повідомляє ТВ-4.