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Кого з тернополян у червні можуть призвати до війська. ВІДЕО
06/06/2017 0
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Військові комісаріати готуються до призову офіцерів запасу на військову службу.
Стосується такий призов тих, хто здобував звання офіцерів запасу на військових кафедрах у вишах, але досі у армії не служив.
Наразі йде підготовка і відбір кандидатів на таку строкову службу. Сам призов почнеться у червні, але точної дати поки не повідомляють.
Відслужать офіцери запасу півтора року. У зону АТО зможуть відправитися лише за власним бажанням, повідомляє ТВ-4.
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